Пакистан: Официальные лица сообщили, что по меньшей мере 24 боевика были убиты военнослужащими в ходе операций по обеспечению безопасности в округе Хайбер провинции Хайбер-Пахтунхва, а восемь боевиков были убиты в районе Нушки провинции Белуджистан с 28 по 29 июля.