Участник программы «Время героев» назначен зампредом комитета молодежной политики Крыма

Участник программы «Время героев» назначен зампредом комитета молодежной политики КрымаГерой России и участник программы «Время героев» Антон Старостин назначен заместителем председателя государственного комитета молодежной политики Республики Крым.
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