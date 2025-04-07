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Участник программы «Время героев» назначен зампредом комитета молодежной политики Крыма

Участник программы «Время героев» назначен зампредом комитета молодежной политики Крыма

Участник программы «Время героев» назначен зампредом комитета молодежной политики КрымаГерой России и участник программы «Время героев» Антон Старостин назначен заместителем председателя государственного комитета молодежной политики Республики Крым.

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