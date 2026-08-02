NYT узнала, какие данные собирает новая китайская система слежки за иностранцами

Власти Китая запустили глобальную систему слежки за живущими или приезжающими в страну иностранцами. Как сообщила газета The New York Times, ее обнаружил нидерландский журналист и специалист по кибербезопасности Марк Хофер.
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