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NYT узнала, какие данные собирает новая китайская система слежки за иностранцами

NYT узнала, какие данные собирает новая китайская система слежки за иностранцами

Власти Китая запустили глобальную систему слежки за живущими или приезжающими в страну иностранцами. Как сообщила газета The New York Times, ее обнаружил нидерландский журналист и специалист по кибербезопасности Марк Хофер.

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