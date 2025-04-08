Трамп назвал Овечкина «великим джентльменом и человеком»

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал установленный хоккеистом из России Александром Овечкиным мировой рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных матчах НХЛ (Национальной хоккейной лиги).
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