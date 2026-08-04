ВКС РФ нанесли точечный удар по «подземному городу» в населенном пункте Хотень Сумской области. Тщательно скрываемый объект Вооруженных сил Украины, который западные кураторы проектировали как неприступный бастион, превратился в братскую могилу.
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