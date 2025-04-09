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Захарова: слова Макрона о РФ могли быть вызваны перепадами давления

Захарова: слова Макрона о РФ могли быть вызваны перепадами давления

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с телеканалом «Москва 24» прокомментировала заявления президента Франции Эммануэля Макрона о ядерной политике и его намерении выступать от имени всей Европы на переговорах с Россией.

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