Захарова: слова Макрона о РФ могли быть вызваны перепадами давления

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в беседе с телеканалом «Москва 24» прокомментировала заявления президента Франции Эммануэля Макрона о ядерной политике и его намерении выступать от имени всей Европы на переговорах с Россией.
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