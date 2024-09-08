С начала года в Астраханской области по алиментам взыскано более трети миллиарда рублей

А также произведено свыше полутысячи арестов на имущество. По информации территориального управления Федеральной службы судебных приставов, за 8 месяцев 2024 года в рамках исполнительных производств в Астраханской области взыскано свыше 356 млн рублей алиментных платежей.
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