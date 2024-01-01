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Закон и Порядок

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Сивков указал на план совершения госпереворота в России

Сивков указал на план совершения госпереворота в России

Царьград GAVRIIL GRIGOROV/KREMLIN POOL/GLOBALLOOKPRESS Какие цели преследовали киевские террористы, когда наносили удар по мирному населению Белгорода? Ответ на сложный и неудобный вопрос в беседе с Царьградом дал Константин Сивков, доктор военных наук и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
Бред сивого мерина из Украины, а Сивков лишь позаимствовал их оттуда, если сам дурачок не домыслил к этому бреду ещё и свои выдумки.🤣😂
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4 час.
star
вопрос к Сивкову-2 год идет война и мы воюем с нацистами и понятно ,что это у них в крови совершать теракты ,почему такая слабая защита Донецка и прифронтовых городов?
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1 час.
Игорь Костоглод
Я так понял, что нас всех держат за малых несмышлёных деток с отставанием в умственном развитии пичкая подобной мутотой.
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1 час.

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