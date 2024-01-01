Сивков указал на план совершения госпереворота в России

ч чвсатпкьл Бред сивого мерина из Украины, а Сивков лишь позаимствовал их оттуда, если сам дурачок не домыслил к этому бреду ещё и свои выдумки.🤣😂

star вопрос к Сивкову-2 год идет война и мы воюем с нацистами и понятно ,что это у них в крови совершать теракты ,почему такая слабая защита Донецка и прифронтовых городов?