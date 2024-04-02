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Свежие комментарии

Депутат Нилов предложил увеличить штрафы для авиадебоширов на борту

Депутат Нилов предложил увеличить штрафы для авиадебоширов на борту

Нарушений на борту самолета, например, пьяных дебошей и курения, в последнее время становится все больше, но штрафы за это достаточно небольшие, поэтому их надо увеличить, чтобы они могли остановить потенциальных хулиганов.

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