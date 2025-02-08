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Олаф Шольц назвал Россию и Китай угрозой для Гренландии

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Комментарии
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Часовщик
Вот уже холуи позорные,и тупые, отобрать хотят пиндосы,а угроза от России и Китая.Сими себя выставляют дебилами.
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