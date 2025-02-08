Олаф Шольц назвал Россию и Китай угрозой для Гренландии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на КНР и Россию как на главные угрозы для Гренландии, подчеркнув необходимость увеличения военного присутствия Североатлантического альянса на острове из-за риска «изменения границ».
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