Олаф Шольц назвал Россию и Китай угрозой для Гренландии

Новости внутренней и внешней политики в России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на КНР и Россию как на главные угрозы для Гренландии, подчеркнув необходимость увеличения военного присутствия Североатлантического альянса на острове из-за риска «изменения границ».