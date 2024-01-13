Игорь Корнелюк объяснил свой отказ от участия в «Песне года»

Телевизионный фестиваль «Песня года» в этом году стал самым скандальным за всю свою историю. Многих артистов вырезали после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, некоторые сами отказались от участия в программе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии