Тонкинский краеведческий музей отметил 50-летие

Двадцатого июня в Тонкине было многолюдно. Местному народному краеведческому музею исполнилось 50 лет! Поздравить музей и его сотрудников с круглой датой пришли земляки, приехали почётные гости и коллеги из соседних округов.
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