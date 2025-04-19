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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Методическое объединение педагогов-организаторов.

Методическое объединение педагогов-организаторов.

17.04.2025 в ГУО ´Средняя школа № 20 г. Бобруйска´ состоялось методическое объединение педагогов-организаторов на тему ´Формирование модели законопослушного поведения детей и подростков через активную работу ученического самоуправления´.

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