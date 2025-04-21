Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

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В Госдуме оценили предложение Зеленского о перемирии

В Госдуме оценили предложение Зеленского о перемирии

Предложение Владимира Зеленского о продлении пасхального перемирия в части моратория на удары дальнобойными ракетами является уловкой.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
А кто нибудь еще хочет быть гарантом для этой неуправляемой кровавой банды?Стармер,или Макрон? А может Фон дер Бляйден с Калос? Трамп ни за какие коврижки на эту аферу не пойдет.
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15 час.
ольга решетникова
Какой гарант из Америки??? Ау, политологи, очнитесь! в 404 правят нацисты, им никто не указ.
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14 час.
людмила михайлик
Земля еврейский фашист,веры нет,уничтожить
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11 час.
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