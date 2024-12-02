Байден помиловал своего сына Хантера, обвиняемого в незаконном хранении оружия и налоговых преступлениях

Трамп назвал это решение действующего главы государства нарушением правосудияПрезидент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства.
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