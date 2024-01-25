Подставы, ложь и хамство - во что превратилось «Поле чудес»

Здравствуйте! Вы представляете себе как снимают «Поле чудес» - одну из самых долгоиграющих передач нашего телевидения? Уже Более двух тысяч выпусков шоу увидело свет, в котором зрители угадывают слова и выигрывают бытовую технику, деньги, машины и недвижимость.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии