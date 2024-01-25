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Подставы, ложь и хамство - во что превратилось «Поле чудес»

Подставы, ложь и хамство - во что превратилось «Поле чудес»

Здравствуйте! Вы представляете себе как снимают «Поле чудес» - одну из самых долгоиграющих передач нашего телевидения? Уже Более двух тысяч выпусков шоу увидело свет, в котором зрители угадывают слова и выигрывают бытовую технику, деньги, машины и недвижимость.

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Комментарии
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Zxc321 Шаинский
Пару раз включал телевизор и попадал на Поле, запомнилось: Надменное лицо Якубовича, нелепые номера и куча бестолковых подарков.
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19 час.

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