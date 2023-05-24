Многодетная мать в Нижегородской области отказалась от сына из-за его плохого поведения

В городе Урень многодетная мать отправила сына в детский дом из-за его плохого поведения. Подросток в возрасте 12 лет курил, баловался алкоголем, дрался и часто сбегал из дома.
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