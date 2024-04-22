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Песков отказался комментировать информацию о письме президента Швейцарии Путину

Песков отказался комментировать информацию о письме президента Швейцарии Путину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего разговора с журналистами отказался комментировать информацию о письме президента Швейцарии Виолы Амерд главе Российской Федерации Владимиру Путину.

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