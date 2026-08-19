Ароматный и прозрачный как янтарь: яблочный джем по рецепту моей мамы-повара, который получится даже у новичка

Есть только 2 секрета приготовления фото: Anastasiia Kulikovska/Shutterstock/Fotodom.ruВ Яблочный спас хочется поделиться лучшим и проверенным рецептом яблочного джема, который уже много лет готовит моя мама-повар.
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