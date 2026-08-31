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Владимир Путин посетил Киргизию для участия в саммите ШОС и провёл встречу с Си Цзиньпином

31 августа 2026 года президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября.

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