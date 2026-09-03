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"Как же с тобой тепло и весело". Тина Канделаки показала совместное фото с дочерью

"Как же с тобой тепло и весело". Тина Канделаки показала совместное фото с дочерью

50-летняя Тина Канделаки показала совместное фото со своей 26-летней дочерью Меланией Бородиной. Фотографию гендиректор телеканала ТНТ выложила в соцсетях.

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