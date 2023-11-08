Chery готовит новый бренд для России

Китайский автопроизводитель Chery в 2024 году выведет на российский рынок новый бренд Chery Nev. Под этой маркой компания будет продавать автомобили на альтернативных источниках энергии – с гибридной силовой установкой и электрокары.
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