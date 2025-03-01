Аналитик Меркурис: Европа стремилась вызвать энергетический кризис в Калининграде

Британский аналитик Александр Меркурис в своём видео на YouTube-канале Duran высказал мнение, что основной целью отключения стран Прибалтики от российских электросетей было спровоцировать энергетический кризис в Калининграде.
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