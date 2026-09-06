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Креативный директор «Тачек»: «Механик «Феррари» показал татуировку с Гвидо, и я понял, что мультфильм стал частью культуры»

Креативный директор франшизы «Тачки» Джей Уорд поделился впечатлениями от празднования 20-летия мультфильма на Гран-при Италии «Формулы-1».

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