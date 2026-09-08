Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему российские военные отвечают на приказ командира «Есть!»?

Почему российские военные отвечают на приказ командира «Есть!»?

Короткое, рубленое, не терпящее возражений. «Есть!» — этим словом российский военный скрепляет любой приказ командира.

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