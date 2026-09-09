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ЦФО лидирует по продажам новых автомобилей в России

ЦФО лидирует по продажам новых автомобилей в России

В первом полугодии 2026 года продажи новых автомобилей в России выросли на 15,7%, а китайские бренды заняли 45,2% первичного рынка в Центральном федеральном округе.

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