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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Крыльев» Бабкин о задаче в РПЛ: «В восьмерку залезть сможем. Хочется прогрессировать, для этого в какой-то момент будут нужны новые цели» 

После 11 туров самарцы занимают в таблице 10-е место. — Вокруг «Крыльев» в последние недели была шумиха из-за возможного увольнения Осинькина.

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