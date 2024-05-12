Правила поведения во время магнитной бури напомнили спасатели Новосибирска

Явления космического масштаба наблюдают в эти дни ученые и любители астрономии. Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков уже несколько дней наблюдает за северным сиянием, а ночью 11 мая объектив его камеры зафиксировал грандиозное событие.
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