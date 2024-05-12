Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

82 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    Моё предложение 😀, клонировать Бастрыкина. Как надоело читать, изменений нет. Попытка Бастрыкина,разбудить чиновнико...Смерть от инфаркт...
  • Александр Гуреев
    Складывается ощущение, что у нас работает только Бастрыкин. Который смотрит за всей страной, выявляет нарушения и пре...Смерть от инфаркт...
  • demyr150648
    Гнать их надо в принципе вместе с детьми: не плоди нищету у себя, а у НАС - потенциальных врагов, да и уже реальных!Таджика-отца девя...

Правила поведения во время магнитной бури напомнили спасатели Новосибирска

Правила поведения во время магнитной бури напомнили спасатели Новосибирска

Явления космического масштаба наблюдают в эти дни ученые и любители астрономии. Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков уже несколько дней наблюдает за северным сиянием, а ночью 11 мая объектив его камеры зафиксировал грандиозное событие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх