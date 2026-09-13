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Кэррик про 0:1 с «Сити»: «МЮ» был в хорошей форме большую часть матча, казалось, что-то произойдет, а потом они забили. Энцо отвлек Лисандро, это оказало огромное влияние на эпизод»

Майкл Кэррик выразил обеспокоенность тем, что Майкл Оливер засчитал спорный гол Эрлинга Холанда в матче между «Манчестер Юнайтед» и « Манчестер Сити » (0:1).

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