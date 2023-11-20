В Смоленске полицейские в рамках операции «Дети России-2023» провели профилактическую акцию для школьников «Нет вредным привычкам»

На территории Смоленской области продолжается второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2023», в рамках которой сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД проводят профилактические лекции в образовательных учреждениях.
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