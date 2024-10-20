Из-за мощных вспышек на Солнце уже прерывалась работа спутников. Ждем большего влияния на связь и GPS в течение следующего года — cолнце достигл...

Из-за мощных вспышек на Солнце уже прерывалась работа спутников. Ждем большего влияния на связь и GPS в течение следующего года — cолнце достигло максимального периода активности, — WP со ссылкой на NASA.
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