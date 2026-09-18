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Вайб-кодинг и гиперфикс вошли в список претендентов на звание "Слова года"

Вайб-кодинг и гиперфикс вошли в список претендентов на звание "Слова года"

Слова «дофаминовый», «вайб-кодинг» и «гиперфикс» вошли в список претендентов на звание «Слово года-2026».

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