Премьер Чехии Бабиш раскритиковал ЕС за отсутствие мирных инициатив по Украине

© Efrem Lukatsky/AP Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскритиковал европейских политиков за то, что они не могут остановить конфликт на Украине.
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