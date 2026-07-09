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Путин подписал закон о сокращенной рабочей неделе для участников СВО

Путин подписал закон о сокращенной рабочей неделе для участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий сокращение продолжительности рабочей недели для участников специальной военной операции и сотрудников ряда силовых ведомств, получивших ранения во время службы.

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