Путин подписал закон о сокращенной рабочей неделе для участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий сокращение продолжительности рабочей недели для участников специальной военной операции и сотрудников ряда силовых ведомств, получивших ранения во время службы.
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