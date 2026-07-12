Роспотребнадзор предупредил о вспышке паразитарной болезни из-за купания в водоемах со стоячей водой

Роспотребнадзор зафиксировал случаи заражения церкариозом, известным как «зуд купальщика», уже в восьми регионах: Московской, Тульской, Тамбовской, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Башкортостане и Краснодарском крае.