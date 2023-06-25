Башкирия прирастет животноводческими комплексами

В Краснокамском районе Башкирии компания «Прикамье» построит животноводческий комплекс, предназначенный для содержания и доения коров, выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 1200 голов дойного стада.
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