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Аркадий Дворкович: «FIDE продолжит работу по включению шахмат в разные мультиспортивные турниры. Это шаги на пути к включению шахмат в Олимпийские игры»

Глава Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович заявил, что FIDE продолжит продвигать шахматы в программу различных мультиспортивных соревнований.

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