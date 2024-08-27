Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 455 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Colombina Co
    Нет, ещё выразят глубокую озабоченность...В США предупредил...
  • Svetlana Kuzmina
    Так и хочется спросить ЕС: - Вы мало получаете гробов? Так в чём дело? Присылайте ещё своих специалистов для удобрени...ЕС продвигает пла...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Жалко, что в этот момент по куеву ничего не прилетело. А то, они были бы и со светом и с " литовским хазом"!Захарова одним сл...

Новый позор ВСУ: в мобильных группах ПВО прячутся за деньги от фронта люди, не умеющие стрелять (ВИДЕО)

Новый позор ВСУ: в мобильных группах ПВО прячутся за деньги от фронта люди, не умеющие стрелять (ВИДЕО)

Инструктор по снайперской подготовке ВСУ П. Кашчук раскритиковал работу мобильных боевых групп на примере видео, которое распространили как сбитие крылатой ракеты из пулемета (позже выяснилось, что ракету сбила ПВО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх