Новый позор ВСУ: в мобильных группах ПВО прячутся за деньги от фронта люди, не умеющие стрелять (ВИДЕО)

Инструктор по снайперской подготовке ВСУ П. Кашчук раскритиковал работу мобильных боевых групп на примере видео, которое распространили как сбитие крылатой ракеты из пулемета (позже выяснилось, что ракету сбила ПВО).
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