Atlantic: в Белом доме обсуждают отказ США от поддержки Украины после атак на РФ

Президент США Дональд Трамп недоволен атакой Киева на российские военные аэродромы. В Белом доме активно обсуждается возможность прекращения поддержки Украины, об этом 5 июня со ссылкой на источники сообщил журнал The Atlantic.
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