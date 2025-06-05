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Atlantic: в Белом доме обсуждают отказ США от поддержки Украины после атак на РФ

Atlantic: в Белом доме обсуждают отказ США от поддержки Украины после атак на РФ

Президент США Дональд Трамп недоволен атакой Киева на российские военные аэродромы. В Белом доме активно обсуждается возможность прекращения поддержки Украины, об этом 5 июня со ссылкой на источники сообщил журнал The Atlantic.

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