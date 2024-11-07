Клаксон
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Клаксон

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Lada оснастили 16 двигателями от бензопил

Lada оснастили 16 двигателями от бензопил

Необычную модернизацию старой Lada осуществили российские умельцы из Новосибирска. Самодельная машина на базе Lada была собрана с использованием 16 отдельных двухтактных одноцилиндровых двигателей от бензопил.

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