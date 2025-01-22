Беглов: Треть теплосетей Пушкинского и Колпинского районов заменены после их перехода в собственность Петербурга

Крупнейшим объектом стал квартал «15+15», известный как Военный квартал ГУП «ТЭК СПб» начал масштабную модернизацию в Пушкинском и Колпинском районах в 2020 году, после передачи объектов теплоэнергетики от предыдущего владельца.