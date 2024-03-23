Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Вы "бицуху" Макрона видели? "Берегитесь, мистер Путин". Поток шуток уже не остановить

Вы "бицуху" Макрона видели? "Берегитесь, мистер Путин". Поток шуток уже не остановить

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал новую фотографию президента Франции Макрона в своих социальных сетях, высмеяв лидера государства, припомнив ему его агрессивную риторику по отношению к Москве.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Зато ДУЛЯ у Макрона...  А у его жены - член....
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4 час.
Виктор Тимошевский
А по другому бабушко Бридж любить не будет. А вообще напоминает кадр из фильма со Сталлоне.
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4 час.
Надежда
До чего же смешон этот... микронаполеон...)🤭
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15 мин.

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