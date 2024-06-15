«При отказе условия изменятся»: детали мирного предложения Путина по Украине

Прежняя евроатлантическая архитектура безопасности терпит крах, поэтому нужна новая. Владимир Путин во время встречи с дипломатами заявил, что есть четкое понимание, как ее строить: в основе будут лежать равноправное, сотрудничество и диалог.
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