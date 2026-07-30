Ловелл из «Нефтехимика» о фильмах: «Счастливчик Гилмор» – один из моих любимых. Отмечу «Рокки», «Молодую кровь» и «Щелчок»

Новичок « Нефтехимика » Тимоти Ловелл рассказал о своих любимых фильмах. – Хочется побольше узнать о ваших интересах, помимо хоккея, какие у вас хобби? Какие выделите интересные факты о вас как о личности? – Если говорить про хобби, то я люблю играть в гольф с друзьями.