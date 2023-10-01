Баку объявил в розыск экс-главу и командующего армией Нагорного Карабаха

Азербайджан объявил в международный розыск бывшего руководителя Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араика Арутюняна и командующего карабахской армией Джалала Арутюняна, заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.
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