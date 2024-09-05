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Ростех

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ОАК, «Яковлев» и правительство Иркутской области подписали соглашение о партнерстве

ОАК, «Яковлев» и правительство Иркутской области подписали соглашение о партнерстве

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Правительство Иркутской области, Объединенная авиастроительная корпорация, компания «Яковлев» и администрация Иркутска в рамках IX Восточного экономического форума заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

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