ОАК, «Яковлев» и правительство Иркутской области подписали соглашение о партнерстве

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Правительство Иркутской области, Объединенная авиастроительная корпорация, компания «Яковлев» и администрация Иркутска в рамках IX Восточного экономического форума заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии