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Аргументы и Факты

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В Белгородской области при ударе ВСУ пострадали три человека

В Белгородской области при ударе ВСУ пострадали три человека

В Белгородской области три человека получили ранения в результате атак беспилотников. По данным регионального оперштаба, опубликованным в мессенджере MAX, удары были нанесены по поселку Октябрьский Белгородского округа и селу Новая Таволжанка Шебекинского округа.

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