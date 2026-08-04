В Белгородской области при ударе ВСУ пострадали три человека

В Белгородской области три человека получили ранения в результате атак беспилотников. По данным регионального оперштаба, опубликованным в мессенджере MAX, удары были нанесены по поселку Октябрьский Белгородского округа и селу Новая Таволжанка Шебекинского округа.
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