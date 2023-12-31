О безопасности в зимний период.

С 20 по 26 декабря, в период проведения Новогодних утренников, заведующим учреждения организована информационно-разъяснительная работа с родителями воспитанников всех возрастных групп о соблюдении правил безопасности в зимний период, во время зимних каникул, Новогодних и Рождественских праздников .