О безопасности в зимний период.

С 20 по 26 декабря, в период проведения Новогодних утренников, заведующим учреждения организована информационно-разъяснительная работа с родителями воспитанников всех возрастных групп о соблюдении правил безопасности в зимний период, во время зимних каникул, Новогодних и Рождественских праздников .
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