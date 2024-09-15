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Подразделения ПВО РФ сбили за ночь 29 украинских дронов над семью регионами

Подразделения ПВО РФ сбили за ночь 29 украинских дронов над семью регионами

Силами противовоздушной обороны российских войск за ночь с 14 на 15 сентября 2024 года было уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов над семью регионами Российской Федерации, заявила 15 сентября пресс-слуба министерства обороны Российской Федерации на сайте министерства.

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