Подразделения ПВО РФ сбили за ночь 29 украинских дронов над семью регионами

Силами противовоздушной обороны российских войск за ночь с 14 на 15 сентября 2024 года было уничтожено 29 украинских беспилотных летательных аппаратов над семью регионами Российской Федерации, заявила 15 сентября пресс-слуба министерства обороны Российской Федерации на сайте министерства.