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Генменеджер «Витязя»: «Пока у нас все нормально. Сутки после игры с ЦСКА еще не прошли, но случаев заболевания не выявляли»

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий заявил, что в команде не выявлено случаев заражения коронавирусом после матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:3 ОТ).

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