Генменеджер «Витязя»: «Пока у нас все нормально. Сутки после игры с ЦСКА еще не прошли, но случаев заболевания не выявляли»

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий заявил, что в команде не выявлено случаев заражения коронавирусом после матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:3 ОТ).
Популярные статьи
- Зеграс сыграл в воротах и поймал шайбу в ловушку на тренировке, подписав твит «Тревор Гибсон»
- Евгений Редькин: «По скорости и стрельбе Резцова выделяется. Лидер появился, остальные будут стараться»
- Мазуро о протестах в Казахстане: «В Дроздах и Кремле очень неспокойно, и два диктатора трясутся за третьего»
Свежие комментарии